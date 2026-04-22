Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, которые прогнозируются в республике с 22 по 24 апреля. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в ближайшие дни ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. В отдельных районах пройдут сильные дожди и мокрый снег, возможны грозы, град и усиление ветра до 25 м/с. В горных районах прогнозируется очень сильный снег. На фоне обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

В МЧС предупреждают, что ухудшение погоды может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. В частности, существует риск подтопления низинных участков в населенных пунктах и строений, расположенных в поймах рек, увеличения числа дорожно-транспортных происшествий, повреждения линий электропередачи и связи, а также перебоев в работе систем жизнеобеспечения. Кроме того, не исключается ущерб сельскохозяйственным культурам.

Валерий Климов