В Чувашии утвердили охранные зоны для двух памятников архитектуры

Кабинет министров Чувашии установил зоны охраны для Казанской церкви в селе Хормалы и ансамбля монастыря Александра Невского в деревне Кюрегаси. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Они являются объектами культурного наследия регионального значения. Казанская церковь построена в 1906 году, ансамбль монастыря Александра Невского — в начале прошлого века.

Проекты зон охраны разработаны на основе историко-архитектурных и архивных исследований и прошли общественные обсуждения. Сообщается, что их введение направлено на сохранение памятников в историческом и ландшафтном окружении.

Анна Кайдалова