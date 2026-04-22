В Ленобласти появилась новая природно-охранная зона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании новой охранной зоны вокруг памятника природы «Каньон реки Лава». Это уже пятнадцатая охранная зона, всего их будет 23 — по числу памятников природы и природных парков в регионе.

В Ленобласти появилась новая охранная зона вокруг памятника природы «Каньон реки Лава»

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

«На этой территории нельзя вести новое строительство, делать сплошные рубки, захламлять территорию»,— подчеркнул господин Дрозденко.

Он добавил, что новые охранные и защитные зоны, а также экотропы в Ленобласти создаются в том числе в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Матвей Николаев