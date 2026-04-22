Осужденный за получение взятки житель Рыбинска погасил штраф в 5 млн

Житель Рыбинска, осужденный за получение взяток во время своей работы на местном предприятии, оплатил уголовный штраф в размере 5 млн руб. Об этом сообщили в Специализированном отделении судебных приставов по Ярославской области ГМУ ФССП России.

На предприятии житель Рыбинска занимался организацией закупок и поиском поставщиков. Как установил суд, он получал взятки от юрлиц за проведение консультаций в индивидуальном порядке по вопросам составления заявок на торги и информирование о других участниках процедуры.

Кроме того, сотрудник предприятия оказывал содействие в приемке товара и информировал о согласовании оплаты по договорам. За всю преступную деятельность он получил 720 тыс. руб., а впоследствии был осужден за получение взятки (ст. 290 УК РФ).

В качестве наказания суд назначил уголовный штраф и запретил заниматься закупками. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, уведомил об этом осужденного и предупредил его о замене штрафа другим видом наказания в случае неуплаты штрафа. Должнику запретили выезд из страны, в отношении двух его квартир было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

Должник хотел получить рассрочку на оплату штрафа, но суд ему в этом отказал. Тем не менее осужденный все-таки смог самостоятельно погасить долг.

Алла Чижова