Редкий бриллиант стоимостью 56 млн рублей показали в Петербурге

На закрытом показе инвестиционных бриллиантов в Санкт-Петербурге «Алроса» впервые представила редкий розовый бриллиант весом 1,07 карата оценочной стоимостью 56 млн рублей. Всего в экспозиции Alrosa Diamond Exclusive участвует 190 камней инвестиционного класса на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Бриллиант добыли на российском месторождении

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мероприятие проходит в рамках программы Alrosa Diamond Exclusive, позволяющей состоятельным клиентам российских банков приобретать бриллианты инвестиционных характеристик без уплаты НДС.

Особое внимание коллекционеров привлекли два лота. Первый — бриллиант огранки «кушон» насыщенного розового цвета категории Vivid Pink весом 1,07 карата. Камни такого оттенка встречаются в природе исключительно редко. Второй уникальный экспонат — пятикаратный кушон насыщенного желтого цвета Vivid Yellow стоимостью более 20 млн рублей. Оба бриллианта демонстрируются публике впервые.

Кирилл Конторщиков