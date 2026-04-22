В Таганроге капремонт двух котельных планируют завершить до конца июля

В Таганроге после завершения отопительного периода стартовали плановые мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, управляющие организации и учреждения соцсферы уже подготовили планы по подготовке к зиме и согласовали их с теплоснабжающими организациями. Прошлый отопительный сезон 2025–2026 годов выявил ряд проблем в работе коммунальных служб, отметила глава. Среди наиболее острых — аварии на котельных и участках теплотрасс. В связи с этим в подготовке к сезону 2026–2027 основной акцент сделан на капитальные мероприятия там, где риски повторения внештатных ситуаций наиболее высоки.

План капремонта объектов теплоснабжения включает 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 5 км и двух котлов на котельных по адресам: улица Заводская, 1 и улица Химическая, 11. Работы на данных объектах начались в 2025 году, их завершение запланировано до конца июля 2026 года.

Кроме того, сообщается, что между управлением жилищно-коммунального хозяйства Таганрога и ООО «ЯНЭНЕРГО» заключен муниципальный контракт на разработку проекта схемы теплоснабжения до 2045 года, а также электронной модели. Планируется, что схема будет утверждена до 1 июля 2026 года. Планируется, что этот документ будет представлять дорожную карту развития теплоснабжения, позволяющую системно планировать модернизацию, оптимизировать подключение потребителей и увязывать перспективные ремонты и строительство с реальными потребностями города.

Константин Соловьев