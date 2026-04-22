Из-за утечки в Новороссийске остались без воды 750 жителей

В Южном районе Новороссийска произошло аварийное отключение холодной воды. В МУП «Водоканал» сообщили, что подачу водоснабжения приостановили в связи с обнаружением утечки на проспекте Ленина, 99.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На период аварийно-восстановительных работ воду отключили в часть зоны №27А. Без водоснабжения находятся жители следующих многоквартирных домов:

  • пр. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109Б
  • ул. Бориса Пупко, 8, 10
  • ул. Мурата Ахеджака, 17, 21к1, 21к2, 22, 24

По подсчетам «Водоканала», водоснабжение отключено у 750 абонентов ориентировочно до 17:00. На время отключения ресурсоснабжающая организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко

