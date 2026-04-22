В Анапе задержали приезжего, находившегося в розыске

Полицейские Анапы задержали жителя соседней республики по подозрению в краже. По данным ОМВД Анапы, гражданин находился в розыске.

Согласно сведениям полиции, в 2024 году приезжий познакомился с несколькими жителями Анапы. Находясь на территории частного дома одного из новых знакомых в Джигинке, мужчина тайно похитил ювелирные украшения на общую сумму 24,5 тыс. руб.

Подозреваемого зафиксировала система видеонаблюдения «Купол» на набережной Анапы. Приезжего задержали в одном из кафе, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о краже.

