Юрий Слепов: «Даже на перенасыщенном рынке всегда можно находить точки роста»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 9 апреля провели очередной весенний бизнес-завтрак. Гостем мероприятия выступил учредитель аптечной сети «Здоровье» Юрий Слепов. Спикер поделился своим опытом масштабирования бизнеса, рассказал о собственной логистике как инструменте конкурентного преимущества, а также объяснил, как правильно находить точки роста даже на перенасыщенном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Юрий Слепов (слева)

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

Путь предпринимателя начался далеко от коммерции. Родившись в семье военнослужащего, он получил медицинское образование, окончив санитарно-медицинский институт в 1985 году. Первые годы работы Юрий Слепов посвятил врачебному делу: начинал эпидемиологом в Лабинске, а затем занял должность главного врача в Красногвардейском районе Адыгеи.

«После работы главврачом я оказался в фармацевтическом бизнесе, где пришлось сталкиваться с рисками, прежде чем открыть первую аптеку»,— вспоминал спикер.

Поворотным моментом в карьере эксперта стал 1996 год, когда он решился открыть первую аптеку. Этот шаг требовал деловой смелости и умения лавировать среди бюрократических барьеров, характерных для того времени.

«Тогда мне говорили, что с частными могут возникнуть сложности, но я сумел открыть первое учреждение. Спустя несколько лет я продал этот бизнес и сосредоточился на развитии „Здоровья“»,— поделился Юрий Слепов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на раннее время сбора, гости бизнес-завтрака собрались, чтобы обсудить опыт масштабирования бизнеса в регионах

Фото: Михаил Брайко Несмотря на раннее время сбора, гости бизнес-завтрака собрались, чтобы обсудить опыт масштабирования бизнеса в регионах

Фото: Михаил Брайко

Сегодня сеть насчитывает более 348 аптек и в ближайшее время достигнет отметки в 350 точек. Компания представлена практически во всех районах Краснодарского края (за исключением Сочи), а также в отдельных муниципалитетах Ростовской области, Адыгеи и Ставропольского края, обеспечивая занятость более чем 2100 сотрудникам. Кроме того, в 2026 году «Здоровье» планирует расширение географии присутствия —аптеки впервые откроются в Волгограде и Волгоградской области.

Главным фактором успеха, по словам спикера, стало развитие в малых городах и районных центрах — сегменте, который крупные федеральные игроки часто игнорируют.

«Старт в небольших муниципалитетах открывает возможности, которые крупные сети часто упускают, а грамотная организация работы позволяет оставаться прибыльными даже в низкомаржинальном бизнесе. Иначе говоря, даже на перенасыщенном рынке можно находить новые точки роста»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слепов: «Даже на перенасыщенном рынке всегда можно находить точки роста»

Фото: Михаил Брайко Юрий Слепов: «Даже на перенасыщенном рынке всегда можно находить точки роста»

Фото: Михаил Брайко

Особое внимание на бизнес-завтраке Юрий Слепов уделил двум главным факторам успеха сети — отсутствию СТМ и строгому соблюдению фармацевтического порядка.

Он также подробно рассказал о складских мощностях: площадь центра перераспределения — 11,5 тыс. кв. м, организовано палетное хранение и система медицинских аптек, где совместно с продажей препаратов ведется консультирование. Каждая аптека работает по строгим стандартам, а открытие новых точек происходит с учетом анализа эффективности и локальных особенностей рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Юрий Слепов — учредитель аптечной сети «Здоровье»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Юрий Слепов — учредитель аптечной сети «Здоровье»; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Обсуждая планы развития аптечной сети на ближайшие пять лет, Юрий Слепов обозначил несколько ключевых направлений. Приоритетом остается концепция «аптеки полного ассортимента» — формата, в котором пациент может приобрести все препараты, назначенные врачом.

По его признанию, сеть также придерживается стратегии размещения рядом с сильными федеральными и региональными игроками.

«Чем больше аптек в локации, тем выше трафик и лучше для бизнеса»,— отметил эксперт.

В завершение встречи Юрий Слепов дал советы начинающим предпринимателям и руководителям: использовать региональные особенности, стандартизировать процессы и быть готовыми адаптировать успешные решения под свои условия.

ИНН 231103204740

ИП Пшеничный Алексей Александрович