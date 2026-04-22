В Ростовской области суд присяжных оправдал подозреваемых в убийстве

Ростовский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Мераби Мамаева, Сулима Мусаева и Рашида, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве (ст. 30 ч.3, ст.33 ч.5-ст.105 ч.2 п.п.а,ж; ст.33 ч.5-ст.105 ч.2 п.п.а,ж УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно предъявленному обвинению, причиной конфликта стала финансово-хозяйственная деятельность представителей семей Дакишвили и Бациевых. Спор привел к убийству трех человек и покушению на убийство еще одного.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. Подсудимых признали непричастными к совершению преступлений. На основании этого суд постановил оправдательный приговор в отношении всех троих. За ними признали право на реабилитацию, в том числе на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Константин Соловьев