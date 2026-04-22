Мужчину арестовали за езду без прав в Новороссийске

В Новороссийске 38-летнего мужчину отправили под административный арест на десять суток за вождение автомобиля без прав управления. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ГАИ Новороссийска, автоинспекторы остановили 38-летнего гражданина на автомобиле «Рено» в ходе патрулирования станицы Раевской. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина был лишен прав управления транспортными средствами по решению суда.

В отношении местного жителя составили административный протокол, автомобиль был перемещен на штрафную стоянку. Суд вынес новороссийцу наказание в виде десяти суток ареста.

София Моисеенко

