Зимой отгрузки продукции химпрома на Кубани снизились на 3%

В Краснодарском крае в январе—феврале 2026 года зафиксировано снижение объемов отгрузки продукции собственного производства в химической отрасли. По данным министерства промышленной политики Краснодарского края, которые приводит «Эксперт Юг», предприятия сектора отгрузили продукцию на сумму 15,2 млрд руб., что составляет 97% к аналогичному периоду прошлого года.

Как уточнили в ведомстве со ссылкой на статистику регионального управления Росстата, снижение носит умеренный характер и оценивается как временное. Среди факторов, повлиявших на динамику, называются сезонные колебания спроса, задержки поставок компонентов, в том числе из-за погодных условий и таможенных процедур, а также общая волатильность рынка.

В министерстве ожидают выравнивания показателей в последующие месяцы по мере нормализации поставок и восстановления деловой активности.

По итогам 2025 года химические предприятия региона отгрузили продукции на 102,5 млрд руб., что на 7% превышает результат 2024 года.

