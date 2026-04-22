В Новороссийске начались работы по грейдированию дорог
В Цемдолине под Новороссийском начались работы по грейдированию дорожного полотна, об этом сообщили в городском управлении дорог.
Дороги начали грейдировать с наступлением благоприятных погодных условий. По данным управления, на этой неделе работы производятся по улицам Атамана Бабича, Брусничной, Александра Невского и Есаульской.
Специалисты выполнят устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований дорожной одежды по перечисленным адресам.