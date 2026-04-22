«Россети Тюмень» направили 7,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения месторождения в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в ЯНАО. На проведение работ системообразующая энергокомпания направила около 7,5 млн рублей.



Технические мероприятия проводились на участке ЛЭП протяженностью 12 километров. В ходе работ энергетики установили 36 изолирующих распорок для исключения опасных сближений проводов в пролетах ЛЭП при сильном ветре, образовании и сбросе гололедно-изморозевых отложений. Также специалисты смонтировали более 170 стеклянных изоляторов и выправили восемь поддерживающих подвесок проводов. В качестве новых комплектующих специалисты использовали материалы отечественного производства, адаптированные к эксплуатации в суровых климатических условиях арктического региона.

Трасса энерготранзита проходит в удаленной тундровой зоне с обилием болот и озер, поэтому капремонт проводили в период сезонного промерзания грунта. Для перевозки персонала и грузов использовались гусеничный и колесный вездеходы, а монтаж оборудования осуществлялся с помощью автогидроподъемника с высотой стрелы 29 метров.

Ремонт высоковольтной ЛЭП выполнен в рамках производственной программы компании «Россети Тюмень». Своевременное проведение работ позволило повысить надежность электроснабжения Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения на Ямале.

