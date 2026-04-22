Рынок сервисных офисов Петербурга вырастет в шесть раз по объему ввода

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируется открытие четырех сервисных офисов суммарной площадью 8,6 тысяч кв. м. Они рассчитаны примерно на 1,4 тысяч рабочих мест. По оценкам Bright Rich | CORFAC International, это в шесть раз превышает показатель 2025 года, когда на рынок вышло всего 1,4 тысяч кв. м гибких офисных пространств.

В 2026 году в Петербурге планируют открыть четыре сервисных офиса суммарной площадью 8,6 тысяч кв. м

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основным двигателем сегмента остаются крупные сетевые операторы, отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

«За счет отработанной бизнес-модели и типовых проектных решений они быстрее масштабируют бизнес и возвращают инвестиции. В условиях повышенной экономической неопределенности операторы сервисных офисов все чаще стремятся найти якорного арендатора на ранней стадии. Это позволяет им сделать экономику новых проектов более предсказуемой», — подчеркивает господин Заглумин.

По итогам первого квартала 2026 года в сервисных офисах города оставалось свободными около 1,9 тыс. рабочих мест, или 11,4% от общего объема рынка. За год этот показатель вырос на четыре процентных пункта. Наибольшая доля вакансий зафиксирована в Центральном районе (40%), далее следуют Невский (27%) и другие районы.

Средняя ставка аренды гибких офисов в январе-марте увеличилась на 1,6% и достигла 25,4 тысяч рублей за рабочее место в месяц. Самые высокие цены отмечены в Петроградском районе — 36,6 тысяч рублей. В Центральном и Адмиралтейском районах стоимость составляет 30,8 тысяч и 28,8 тысяч рублей соответственно.

Матвей Николаев