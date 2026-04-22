Во Владикавказе задержали скрывавшегося подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники отдела уголовного розыска отделения полиции №1 УМВД России по Владикавказу задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 50-летний фигурант одолжил у знакомого грузовой автомобиль, якобы для перевозки груза. В последствии подозреваемый не вернул машину владельцу и сдал ее в авторазбор. Сумма ущерба составила 1,2 млн руб. Однако в дальнейшем транспортное средство владельцу не вернул, сообщив, что сдал машину в авторазбор. «После совершения противоправных действий, фигурант был установлен, однако, скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск»,— говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится под арестом.

Наталья Шинкарева