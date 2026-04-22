Удмуртия предложила закрепить право детей учителей на обучение в тех же школах

Госсовет Удмуртии направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно закрепить за детьми сотрудников образовательных организаций преимущественное право на обучение в тех школах и детсадах, где работают их родители. Такое решение парламентарии приняли на сессии республиканского парламента 21 апреля.

«В настоящее время в РФ сложилась ситуация, при которой дети сотрудников образовательных организаций, отдающих свои силы и время воспитанию и обучению подрастающего поколения, не имеют никаких преимуществ при поступлении в школы и детсады, в которых работают их родители или законные представители. Это порождает социальную несправедливость и создает дополнительные трудности для семей сотрудников образовательных организаций»,— подчеркнула председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова.

Она отметила, что в крупных городах такие сотрудники сталкиваются с проблемами: детей возят в школу с учетом пробок и расстояний, с необходимостью вовремя являться на собственную работу. Родители вынуждены в общем порядке проходить конкурсный отбор или записывать детей в образовательную организацию, которая закреплена по месту их жительства.

В Госсовете Удмуртии считают, что принятие такой нормы на федеральном уровне позволит закрепить единый подход к решению вопроса, повысить социальную защищенность работников образования, сделать профессию учителя более привлекательной для молодых специалистов и укрепить кадровый потенциал.

Карина Пырина