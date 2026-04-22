В Коми прогнозируют спад объемов заготовки древесины из-за конъюнктуры

Объем заготовки древесины в Республике Коми в 2026 году может сократиться на 6-12% и составить около 7,5-8 млн кубометров. Это связано с конъюнктурой рынка, заявил министр природных ресурсов и экологии региона Роман Полшведкин, сообщает ТАСС.

Лесозаготовка в Коми может снизиться до 8 млн кубометров в 2026 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В прошлом году более половины лесных участков, которые мы выставляли на аукционы для малого и среднего бизнеса, остались невостребованными. Заготовили в прошлом году в Коми 8,5 млн кубометров леса, это на 12,4% меньше, чем в 2024 году. Снижение очевидное, и, думаю, оно продолжится в этом году, исходя из конъюнктуры, до 7,5-8 млн кубометров»,— сообщил господин Полшведкин.

По его словам, компании, несмотря на спад, будут стремиться сохранять арендованные лесные участки — обслуживать их и вносить платежи, рассчитывая на улучшение ситуации в будущем. Также ожидается дальнейшая консолидация отрасли и укрупнение производств.

Матвей Николаев