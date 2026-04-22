Суд запретил работу кафе в Темрюке

Темрюкский районный суд запретил эксплуатацию кафе «Крафт Бургер», об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что вид разрешенного использования здания, где располагается точка общественного питания — для эксплуатации магазина автозапчастей. У предпринимателя отсутствовал вид разрешенного использования на предоставление услуг питания.

Согласно материалам суда, собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их с учетом целевого назначения способами, не наносящими вред окружающей среде. При эксплуатации должны соблюдаться градостроительные, санитарно-гигиенические, экологические, противопожарные и другие правила и нормативы.

Темрюкский районный суд признал действия владельца кафе незаконными и запретил эксплуатацию здания в связи с несоответствием виду разрешенного использования земельного участка. Ограничения наложены до устранения нарушений путем приведения в соответствие вида разрешенного использования.

Кристина Мельникова