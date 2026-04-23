Мнение эксперта

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин о том, как особые экономические зоны (ОЭЗ) из площадок с преференциями превратились в полноценную промышленную экосистему.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин

Фото: Пресс-служба Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

В этом году ОЭЗ «Санкт-Петербург» отмечает 20-летие. На ее примере можно проследить, как за эти годы изменилась сама модель особых экономических зон в России. Площадка, создававшаяся как инструмент с набором преференций, превратилась в полноценный элемент промышленной инфраструктуры, где ключевую роль играет уже не столько режим льгот, сколько качество управления и созданная для инвестора среда.

За этот период ОЭЗ «Санкт-Петербург» привлекла более 165 млрд руб. частных инвестиций, на ее территории работает 67 резидентов, создано более 8 тыс. рабочих мест. Для сопоставления: еще на раннем этапе развития речь шла о десятках проектов и существенно меньших объемах вложений. Сегодня это один из крупнейших центров притяжения промышленного бизнеса в стране.

Однако сами по себе цифры не объясняют устойчивость этой модели. За ними — переход от логики «предоставления инфраструктуры и льгот» к созданию среды, в которой инвестор получает полный цикл сопровождения: от входа на площадку до запуска производства и интеграции в кооперационные цепочки до обеспечения деятельности резидентов всеми необходимыми услугами. Именно этот сдвиг стал определяющим.

Ключевым фактором такого перехода стала трансформация управленческого подхода. Если на первом этапе ОЭЗ конкурировали в основном условиями доступа: налогами, льготами, инфраструктурой, то сегодня конкуренция сместилась в плоскость управляемости. Скорость согласований, предсказуемость процедур, готовность работать с нестандартными проектами — эти параметры становятся решающими при выборе площадки.

ОЭЗ «Санкт-Петербург» выстраивает эту модель последовательно. Здесь отрабатываются управленческие практики, связанные с сокращением сроков запуска проектов, развитием сервисной модели и внедрением инструментов сопровождения инвесторов. По ряду процедур сроки были существенно сокращены, что является конкурентным преимуществом по сравнению с рядом других площадок.

Отдельное значение имеет участие управляющей компании зоны в формировании нормативной среды. Взаимодействие с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, в том числе в рамках экспертных советов при Государственной думе, позволяет учитывать практический опыт работы с инвесторами при доработке регулирования. Это снижает разрыв между нормой и реальной практикой и ускоряет внедрение решений.

За последние годы изменилась и сама логика развития площадки. ОЭЗ перестает быть набором отдельных производств и становится пространством кооперации. На ее территории формируются производственные кооперационные цепочки, где компании выступают не только как самостоятельные игроки, но и как участники единой промышленной экосистемы.

Это принципиально меняет экономику резидентов: снижаются издержки, сокращаются логистические плечи, ускоряется вывод продукции на рынок. В результате ОЭЗ начинает работать не только как инфраструктурный, но и как интеграционный инструмент промышленной политики.

Преференциальный режим при этом сохраняет значение, но перестает быть определяющим фактором. По оценкам самих инвесторов, при выборе площадки на первый план выходят скорость запуска проекта, доступность сервисов и уровень сопровождения. Практика ОЭЗ «Санкт-Петербург» это подтверждает: за последний год было запущено шесть инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 21,4 млрд руб.

Дополнительный стимул развития создает конкуренция между особыми экономическими зонами. Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ фиксирует не декларации, а фактические результаты работы площадок. Петербургская ОЭЗ стабильно входит в первую тройку, что отражает не только объем привлеченных инвестиций, но и эффективность управленческих решений, уровень загрузки инфраструктуры и качество работы с резидентами.

Отдельное направление — ESG. Если еще несколько лет назад эта повестка воспринималась как дополнительная, то сегодня она напрямую влияет на инвестиционные решения. ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала одной из первых особых экономических зон, которые активно включились в практику устойчивого развития. Резиденты ориентируются на требования к зеленым производствам, условиям труда и качеству корпоративного управления. Зона первой среди российских ОЭЗ провела практические сессии с резидентами по внедрению принципов ESG, интегрируя их как в требования к проектам, так и в развитие инфраструктуры.

Международное направление сохраняет значение, несмотря на трансформацию внешнеэкономических связей. Так, ОЭЗ «Санкт-Петербург» адаптирует форматы взаимодействия, развивает сотрудничество с новыми рынками и продолжает привлекать проекты с иностранным участием. На сегодняшний день резиденты с участием капитала из четырех стран реализуют проекты на 16 млрд руб., что подтверждает сохранение интереса к площадке.

В результате сегодня ОЭЗ — это не просто территория с особыми условиями, а управляемая промышленная экосистема. Ее устойчивость обеспечивается не набором льгот, а способностью быстро адаптироваться к изменениям, работать с инвестором в прикладной логике и формировать кооперационные связи внутри площадки.

Опыт последних лет показывает: дальнейшее развитие особых экономических зон будет определяться именно этим фактором. Конкурировать будут не режимы, а управленческие модели. И в этой конкуренции выигрывают те площадки, которые умеют не только привлекать проекты, но и обеспечивать их развитие.