Жителя Волгоградской области заподозрили в работе на украинскую разведку
Житель Волгоградской области попал под уголовное преследование по делу о государственной измене. Его подозревают в сборе сведений для украинской разведки, сообщает ГТРК «Таврида» со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.
По оперативным данным, волгоградец 1995 года рождения по своей инициативе установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины. По его заданию фигурант собирал и передавал сведения о дислокации подразделений Минобороны России на территории Севастополя.
Преступную деятельность мужчины пресекли в Крыму. По ходатайству следствия волгоградец помещен в СИЗО.