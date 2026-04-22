В Саратове возбудили уголовное дело о халатности из-за аварийного дома на ул. Бережной

В Саратове следствие заинтересовалось аварийным домом на ул. Бережной, 6. По результатам проверки сведений в соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове чиновник подозревают в халатности из-за нерасселения аварийного дома на ул. Бережной

Фото: Домклик

Фото: Домклик

Следствие полагает, что должностные лица администрации Ленинского района Саратова исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Они не приняли меры к переселению жильцов аварийного дома на ул. Бережной в маневренный фонд. Из-за этого саратовчане вынуждены проживать в непригодных помещениях. Сейчас следователи осматривают дом и устанавливают все обстоятельства нарушения прав граждан.

Двухэтажный многоквартирный дом на ул. Бережной, 6 в Саратове — 1950 года постройки. 11 февраля 2022 года 16-квартирный МКД признали аварийным из-за физического износа конструкций. Площадь дома — 834,6 кв. м, площадь жилых помещений — 756,7 кв. м. Управляет домом УК «Ковчег».

Марина Окорокова