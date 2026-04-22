В Оренбурге вынесли приговор группе мошенников, обманувших пенсионерку на 37 млн рублей

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновными четырех местных жителей в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд назначил наказание подсудимым в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 15 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима. Также каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере от 300 тыс. до 600 тыс. руб. Потерпевшая получит компенсацию за оставшийся ущерб.

По информации ведомства, преступная группа обманула 68-летнюю жительницу города и похитила у нее более 37 млн руб. в период с сентября 2023 года по июль 2024 года. Один из участников группы познакомился с потерпевшей. Он представился успешным бизнесменом и сообщил, что ищет дорогостоящий «изотоп цинка» для перепродажи. Вскоре «другая сторона схемы предложила женщине приобрести этот материал по выгодной цене». Подсудимые сопроводили сделку фальшивыми документами на товар, убедив потерпевшую в его высокой ценности.

Потерпевшая решила заработать на перепродаже, она приобрела у лжепродавца партию товара — 8 банок с веществом, которое, по заверениям мошенников, являлось изотопом цинка. В действительности внутри находились простые компоненты: кальций, магний, железо и алюминий, не имеющие материальной ценности. Экспертиза подтвердила, что содержимое банок непригодно для какоголибо использования.

Во время обысков у задержанных изъяли 6 млн руб., которые вернули потерпевшей. На период расследования фигурантам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Руфия Кутляева