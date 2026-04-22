Ижевчанину избрали меру пресечения за призывы к насилию над чиновниками в ВК

Завьяловский райсуд Удмуртии избрал меру пресечения 53-летнему жителю Ижевска за комментарий во «ВКонтакте» с призывами к насилию над госслужащими. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Комментарий был размещен 30 мая 2025 года под постом в одном из городских сообществ. На подсудимого завели уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК, до шести лет лишения свободы).

Следствие просило заключить фигуранта под стражу, но судебная инстанция посчитала достаточной меру пресечения в виде запрета определенных действий, в их числе выход в интернет.