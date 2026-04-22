Песчаные пляжи Анапы будут восстанавливать в четыре этапа

Восстановление пляжей на побережье Анапы будет осуществляться в четыре этапа. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на генерального директора ООО «Экопромюг» Инессу Волошко.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В настоящее время в Анапе проводятся подготовительные работы перед началом отсыпки дополнительного слоя песка. По словам Инессы Волошко, на пляжах укладывают плиты, после чего специалисты обустроят технологическую дорогу для проезда техники.

Работы по восстановлению пляжей охватят 12 км береговой линии в Анапе. В рамках первого этапа будет проводиться отсыпка песка на участке протяженностью 3,5 км от центрального пляжа Анапы до детского санатория «Бимлюк».

Слой чистого песка на побережье Анапы должен составлять не менее 50 см. Технология продемонстрировала свою эффективность ранее на тестовом участке пляжа в селе Витязево.

София Моисеенко