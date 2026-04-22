В Новороссийске семь жилых домов останутся без горячей воды
В Южном районе Новороссийска семь многоквартирных домов останутся без горячего водоснабжения на две недели. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».
С 5 по 18 мая на котельной по Мысхакскому шоссе, 57 будут проводиться плановые ремонтные работы. На период их производства подачу горячей воды приостановят в следующих МКД:
- Мысхакское шоссе, 71
- ул. Куникова, 55 (корпус 1, корпус 2)
- Мысхакское шоссе, 59 (литер 1, литер 2)
- Мысхакское шоссе, 59В
- Мысхакское шоссе, 59Д
По данным пресс-службы новороссийского филиала АО «АТЭК», ремонтные работы будут осуществляться в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.