Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске семь жилых домов останутся без горячей воды

В Южном районе Новороссийска семь многоквартирных домов останутся без горячего водоснабжения на две недели. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 5 по 18 мая на котельной по Мысхакскому шоссе, 57 будут проводиться плановые ремонтные работы. На период их производства подачу горячей воды приостановят в следующих МКД:

  • Мысхакское шоссе, 71
  • ул. Куникова, 55 (корпус 1, корпус 2)
  • Мысхакское шоссе, 59 (литер 1, литер 2)
  • Мысхакское шоссе, 59В
  • Мысхакское шоссе, 59Д

По данным пресс-службы новороссийского филиала АО «АТЭК», ремонтные работы будут осуществляться в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

София Моисеенко

