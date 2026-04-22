Почти половина компаний Петербурга повышают зарплаты ради удержания сотрудников

Почти половина компаний в Санкт-Петербурге повышают зарплаты, чтобы сохранить сотрудников и снизить «текучку». К такому выводу пришли аналитики hh.ru и сервиса HRlink. Индексацию доходов используют 46% работодателей.

Работодатели Петербурга часто прибегают к индексации зарплат ради индексации сотрудников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Работодатели Петербурга часто прибегают к индексации зарплат ради индексации сотрудников

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо этого, бизнес внедряет комплексные меры по удержанию персонала. Главным фактором остается уровень оплаты труда, который напрямую влияет на решение сотрудников оставаться в компании. Также распространены программы адаптации новых работников (35%), реферальные системы с бонусами (33%) и практики признания достижений.

«Многие компании — 29% — переходят на более "прозрачную" и понятную систему оплаты труда и KPI, чтобы удержать сотрудников»,— комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Среди других инструментов — ротация кадров и горизонтальные перемещения (29%), внедрение гибкого или удаленного графика (17%), улучшение условий рабочих мест (17%) и отказ от переработок в рамках политики «честного графика» (16%). Дополнительно работодатели предлагают компенсацию занятий спортом (11%), обучение и переквалификацию (9%), а также расширенные программы ДМС (8%).

При этом сами компании считают индексацию зарплат наиболее эффективной мерой удержания — этот вариант отметили 52% опрошенных. Программы адаптации новых сотрудников, напротив, реже оценивают как действенные (20%).

Матвей Николаев