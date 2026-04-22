Жительницу Удмуртии обвинили в мошенничестве при покупке авто на 6,8 млн рублей

Сотрудники МВД задержали 51-летнюю жительницу Удмуртии по по подозрению в мошенничестве на 6,8 млн руб. при покупке автомобилей (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что обвиняемая попросила двух знакомых помочь в приобретении транспорта и оформить автокредиты, обещая, что в дальнейшем будет самостоятельно гасить задолженность. Позднее фигурантка перестала вносить платежи и выходить на связь с заемщиками, продала автомобили и потратила деньги на личные нужды.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.