В Петербурге автомобиль упал в Обводный канал

Рядом с домом №54 на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. Об этом сообщили в городском управлении МЧС. Двое мужчин пострадали и госпитализированы.

Автомобиль упал в Обводный канал 22 апреля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из воды машину достали при помощи автокрана поисково-спасательной службы.

«К ликвидации происшествия привлекались от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава»,— добавили в МЧС.

