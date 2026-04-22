Обломки БПЛА повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске

В ночь на среду, 22 апреля, Кубань подверглась атаке беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске, передает оперштаб Кубани.

В результате происшествия никто не пострадал. На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также оказались повреждены стена, дверь, окно и забор в частном доме.

На месте работают компетентные органы.

Вячеслав Рыжков