В Северной Осетии бизнес получил более 370 млн рублей льготных займов за три года
В Северной Осетии за последние три года бизнесмены и самозанятые получили более 300 льготных займов на сумму свыше 370 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Фонд микрофинансирования РСО – Алания выдает представителям малого и среднего бизнеса займы под 8–16% годовых на сумму до 3 млн руб. Поддержка должна помогать расширять производство, открывать новые направления и создавать рабочие места.