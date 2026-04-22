2,3 тысячи участников СВО прошли лечение в стационарах Удмуртии в 2025 году

2,3 тыс. участников спецоперации получили медицинское сопровождение в стационарах Удмуртии. Более 1 тыс. ветеранов прошли диспансеризацию и медицинскую реабилитацию, 130 воспользовались протезированием зубов. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов во время ежегодного отчета перед депутатами Госсовета.

Социально-реабилитационную помощь и соцобслуживание получили более 1,3 тыс. ветеранов. 402 ребенка из семей участников СВО и 22 военнослужащих в приоритетном порядке поступили в учреждения СПО, 52 ветерана прошли курсы профессиональной переподготовки.

По программе «СВОй резерв 18» трудоустроены восемь бывших военнослужащих. В прошлом году при содействии Центра занятости населения работу нашли 63 ветеранам и 65 членам их семей, было заключено почти 100 соцконтрактов.

315 семей участников СВО воспользовались субсидиями на догазификацию. 3,5 тыс. — освобождены от оплаты за детсады и вне очереди получили места в образовательных учреждениях.