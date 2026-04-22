Путин вручил премию главе Дигорского района Северной Осетии Сослану Цагаеву
Глава Дигорского района Северной Осетии Сослан Цагаев стал лауреатом III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Чиновник победил в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине». Церемония награждения прошла в Москве. Премию Сослану Цагаеву вручил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Как отметил Сергей Меняйло, награда является высокой оценкой не только личного мужества господина Цагаева, но и его преданности делу, ответственности и готовности действовать в решающий момент.