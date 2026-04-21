Меры господдержки жителей приграничных регионов Черноземья
В приграничных регионах Черноземья ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры и поддержке пострадавшего населения. В частности:
до 2027 года в курском приграничье планируется восстановить 357 объектов пострадавшей от боевых действий социальной и инженерной инфраструктуры;
с 2023 года жители Курской области, потерявшие жилье, получили жилищные сертификаты на 93,2 млрд руб. Еще 5,7 млрд руб. выделили в 2026-м;
всего из федерального бюджета на меры социальной поддержки жителей приграничных территорий Курской области было направлено более 190 млрд руб.;
на поддержку малого и среднего бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей в 2026 году будет направлено около 10,5 млрд руб. в форме прямого и заемного финансирования;
с января по июнь из резервного фонда правительства РФ будет направлено 1,4 млрд руб. на частичную компенсацию расходов по оплате времени вынужденного простоя работникам предприятий в приграничных регионах, в том числе в Белгородской и Курской областях.