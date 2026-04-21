Экс-главу Госжилинспекции Дагестана отправили под домашний арест

Суд избрал в отношении бывшего главы Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Сергея Касьянова меру пресечения. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Дагестану.

Сергея Касьянова отправили под домашний арест.

По версии следствия, Касьянов в период с октября 2024 года по март 2025-го, занимая должность руководителя Госжилинспекции Республики Дагестан и используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы дал заведомо незаконные указания подчиненному сотруднику о составлении и подписании подложных документов о списании имущества, находящегося на балансе жилищной инспекции республики. По оценкам следователей, ущерб от его действий превысил 700 тыс. руб.

Мария Хоперская