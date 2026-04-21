За год на Северном Кавказе остановили работу 15 незаконных религиозных организаций

В Северно-Кавказском федеральном округе в 2025 году пресекли деятельность 15 незаконных религиозных организаций. Там обучались более 400 детей, сообщил генерал-полковник ГУ МВД РФ по СКФО Сергей Бачурин.

За указанный период сотрудники правоохранительных органов составили 22 административных материала по фактам осуществления незаконной миссионерской деятельности. Помимо 15 незаконных религиозных образовательных учреждений, сотрудникам полиции было выявлено и семь таких преподавателей.

