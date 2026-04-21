Главные новости за 21 апреля. Кавказ

В селении Кидеро Цунтинского района Дагестана ссошел селевой поток. По предварительным данным, пострадавших нет. Жилые дома и инфраструктура не повреждены. Однако, селевые потоки отрезали дорогу к районной больнице.

В Ставропольском крае на торги выставлен пул дебиторской задолженности ООО «АК Ставрополь Авто», связанного с автопромышленной группой «Дервейс». Начальная цена лота составляет 471,85 млн руб. В состав лота включены требования к десяткам юридических и физических лиц. При этом основная часть задолженности сосредоточена в нескольких крупнейших требованиях.

В Ставропольском крае увеличилось число граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ. Наибольший интерес у кандидатов вызывают центр подготовки ЮВО и подразделения беспилотных систем. В числе факторов, способствующих росту числа желающих, называется расширение мер социальной поддержки. В регионе действует около 50 льгот для военнослужащих и членов их семей.

Начальником Пограничного управления ФСБ России по Дагестану назначили Сергея Попова.

Ставропольское УФАС России выявило нарушения закона о рекламе в постах, опубликованных на официальной странице главы Георгиевского муниципального округа Андрея Зайцева в социальной сети «Одноклассники». На официальных страницах органа местного самоуправления и главы округа размещались посты о встрече руководителя с представителем компании производителя яблочного сока.