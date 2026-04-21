На Ямале предпринимателя будут судить по делу об отравлении 39 человек

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Ноябрьска, обвиняемого в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в Ноябрьске, организовал в кафе общественного питания продажу готовой продукции с грубым нарушением санитарных норм и правил. В торговой точке нарушались условия и сроки хранения пищевой продукции, отсутствовало документальное подтверждение безопасности пищевого сырья, работниками не соблюдались правила личной гигиены, дезинфекционный режим — в производственных помещениях и торговом зале.

В результате употребления готовой продукции в период с 20 по 30 мая 2025 года 39 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим был диагностирован сальмонеллез.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева