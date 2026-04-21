Главные новости за 21 апреля. Сочи

АО «Международный аэропорт Краснодар» добилось в судебном порядке признания недействительными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, вынесенных по итогам рассмотрения жалобы на проведение закупки для аэропорта Сочи.

В Сочи с 27 апреля вводится новый автобусный маршрут под номером 57. По линии будут курсировать шесть автобусов среднего класса.

Поезда, следующие в Адлер, идут с задержками из-за происшествия на железной дороге в Ростовской области. Сбой произошел на станции Персиановка, где была повреждена контактная сеть.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 апреля уничтожили беспилотные летательные аппараты над акваторией Черного моря и рядом регионов России. Всего перехватили 97 беспилотников самолетного типа.

В Туапсинском муниципальном округе продолжаются работы по ликвидации последствий атак беспилотников, произошедших в ночь на 16 и 20 апреля. Специалисты обследовали 64 помещения.

Житель Туапсе признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Решение по делу Александра Максименко рассмотрено Краснодарским краевым судом в апелляционном порядке.

Авиакомпания «Азимут» откроет новое международное направление из Сочи в Эр-Рияд. Первый рейс запланирован на 14 мая 2026 года.

В Туапсе продолжается тушение пожара на территории морского терминала, возникшего после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля. К тушению привлечены 246 человек и 73 единицы техники, в том числе подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.