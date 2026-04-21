В Марий Эл из-за ледяного дождя пострадали четыре района

В Марий Эл из-за ледяного дождя пострадали Медведевский, Советский, Моркинский и Звениговский районы, сообщил глава региона Юрий Зайцев.

В пострадавших районах произошло обледенение проводов, деревьев и металлоконструкций — налипание достигло 1,5 см.

За вечер 20 апреля в республике выпала почти месячная норма снега. В трех микрорайонах, которые подтопляло, обстановка стабилизировалась. Уровень воды на Малой Кокшаге опустился на 10 см, на реке Три Рутки — на 3 см, на Волге — на 10 см. В ближайшие дни из-за ночных заморозков подъема воды не ожидается.

Сейчас бригады продолжают восстановление ЛЭП. Часть домов, оставшихся без света, подключат вечером, остальные — в течение завтрашнего дня.

Влас Северин