В Ярославле на проспекте Авиаторов делают выделенную полосу для ОТ

В Ярославле на проспекте Авиаторов начали наносить разметку для выделенной полосы общественного транспорта (ОТ). Об этом сообщили в мэрии.

Ранее там же были установлены соответствующие дорожные знаки. В настоящее время они закрыты черной пленкой. Дата начала работы выделенной полосы будет названа дополнительно.

«В скором времени заработает выделенная полоса, будет обозначен день, с какого числа она заработает. То есть с этого момента нахождение на выделенной полосе будет налагаться штрафом»,— сказал глава «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев.

В мэрии пояснили, что создание выделенной полосы приведет к сокращению пробок на данном участке и снизит аварийность.

Алла Чижова