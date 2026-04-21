С начала года свердловчане оставили более 60 млн рублей чаевых

Жители Свердловской области с начала 2026 года оставили в заведениях более 60 млн руб. чаевых, следует из данных сервиса «Нетмонет».

Наибольший объем чаевых пришелся на Екатеринбург — свыше 45 млн руб. Город также занял четвертое место среди российских городов по размеру чаевых, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Сочи.

«Екатеринбург — один из самых динамичных гастрономических центров страны с сильной локальной идентичностью и высокими стандартами сервиса. Уральская аудитория ценит качество и готова его отмечать — это видно и по суммам, и по регулярности чаевых»,— отметила генеральный директор Нетмонет Оксана Белякова.

Средний размер чаевых в Екатеринбурге составил 354 руб., что выше, чем в других городах области: Каменске-Уральском (329 руб.) и Ирбите (326 руб.). Самые щедрые гости в этом году отличились в заведениях с пан-азиатской кухней — крупнейшие единоразовые чаевые достигли 24 333 руб., на втором месте итальянская кухня — 18 307 руб., на третьем — японская с 15 167 руб.

Всего за 2025 год жители Свердловской области оставили более 300 млн руб. чаевых.

Полина Бабинцева