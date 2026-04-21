Никто не купил туристический комплекс «Заречье» в Липецкой области за 23 млн

Администрации Добровского округа Липецкой области с четвертого раза не удалось продать спортивно-туристический развлекательный комплекс «Заречье». На аукцион не было подано ни одной заявки, торги признаны несостоявшимися. Начальная цена лота составляла 23 млн руб. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

Спортивно-туристический развлекательный комплекс «Заречье» в Липецкой области

Фото: ГИС «Торги»

Объект расположен рядом с селом Доброе на левом берегу реки Воронеж. Собственником объекта является учреждение культуры «Централизованная клубная система Добровского муниципального округа». Комплекс был введен в эксплуатацию в 2018 году. На торги выставлялись земельный участок площадью 90,3 тыс. кв. м, семь гостевых домов с беседками, открытая сцена, склад, парковка и прочее имущество.

Три предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок. Итоги были подведены в августе, октябре и декабре 2025 года. По данным «ГИС Торги», новый аукцион пока не объявлен.

В июне прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал о планах по привлечению заемного финансирования для развития туристической инфраструктуры в сафари-парке «Олений» в Липецкой области. Общая стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб. Его инициатором выступила Елена Латышева — сестра сенатора от региона Евгении Уваркиной.

Кабира Гасанова