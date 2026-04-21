На набережной Кабардинки отремонтируют подсветку за 6,5 млн рублей

В Кабардинке проведут капитальный ремонт подсветки на набережной за 6,5 млн руб. На комплекс работ по благоустройству участков набережной в общей сумме выделили 17,4 млн руб. из муниципального бюджета, соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки».

Администрация Геленджика ищет подрядчика на проведение капитального ремонта наружного освещения набережной Кабардинки. Как указывается в тендере, работы будут осуществляться на земельных участках с кадастровыми номерами 23:40:0000000:6927, 23:40:0000000:8153, 23:40:0202004:884, 23:40:0202002:682. Согласно требованиям заказчика, которым выступает управление ЖКХ Геленджика, исполнитель должен будет завершить капитальный ремонт в течение 132 рабочих дней с момента заключения контракта.

В сводном сметном расчете стоимости прописано, что 17,4 млн руб. из городского бюджета выделяется на проведение нескольких комплексов работ с учетом НДС. На капитальный ремонт сквера уйдет почти 3 млн руб., на ремонтные работы общественной территории предусмотрено 4,7 млн руб., 6,5 млн планируется потратить на восстановление подсветки. На уплату налогов и прочих платежей выделено 3,1 млн руб.

Кристина Мельникова