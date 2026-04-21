На лидера фракции «Яблоко» в ЗакСе возбудили новое дело

В Санкт-Петербурге в отношении главы фракции партии «Яблоко» в городском Заксобрании Александра Шишлова возбудили новое дело об административном правонарушении. Как уточнили в пресс-службе партии, на этот раз ему вменяется нарушение по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

В отношении Александра Шишлова возбудили новое административное дело

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом стала публикация в Telegram-канале интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, в котором он упоминал Анну Политковскую, Бориса Немцова и Алексея Навального.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что этот же материал уже становился основанием для административного разбирательства по другой статье — о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Теперь квалификацию дела изменили.

Матвей Николаев