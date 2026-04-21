В Узбекистане при участии Татарстана ввели производственный корпус

В свободной экономической зоне «Навои» в Узбекистане ввели в эксплуатацию первый производственный корпус. Проект реализуется с участием Татарстана, сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

Сообщается, что на территории индустриальной площадки действует особый правовой режим, включающий налоговые, таможенные и миграционные преференции.

Делегация Татарстана обсудила с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым реализацию проекта комплекса развития промышленности, в рамках которого Татарстан выступает консультантом. Один производственный корпус уже ввели в эксплуатацию.

