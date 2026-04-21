ПСБ подтвердил статус «Работодатель нового поколения»

ПСБ прошел сертификацию карьерной платформы Changellenge и второй год подряд подтвердил статус «Работодатель нового поколения». В аудите HR-процессов и опросе начинающих сотрудников и стажеров, который проводили эксперты Changellenge, специалисты финансовой отрасли вновь высоко оценили соответствие банка стандартам, ожиданиям и ценностям молодежи как перспективного и надежного партнера для старта карьеры.

Сильными сторонами ПСБ для молодых работников в новом исследовании стали стабильность, возможности для карьерного роста и развития, высокая социальная защищенность и соцпакет, открытая корпоративная культура, гибкость и баланс работы.

«В команде нашего банка уже более 5 тыс. специалистов в возрасте до 30 лет, и мы продолжаем работу по привлечению молодых талантов на работу в ПСБ. Внутри банка мы создали и развиваем сообщество амбассадоров — активных и талантливых ребят, которые помогают нам открыто рассказывать о буднях сотрудников банка, об особенностях корпоративной культуры, о тонкостях работы в банке. Недавно мы запустили новый проект “Все начинается с ПСБ” и теперь регулярно проводим экскурсии в своих офисах, выездные встречи, знакомим студентов с работой в финансовой системе и помогаем делать первые карьерные шаги»,— сказал вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц.

ПСБ активно развивает сообщество молодых профессионалов, реализует ряд инициатив, направленных на привлечение и развитие молодежи, включая образовательные проекты, профориентацию, развитие предпринимательских навыков, спортивные программы. ПСБ сотрудничает с крупнейшими профильными учебными заведениями разных регионов России.

В различных подразделениях банка регулярно проходят стажировки для талантливых будущих специалистов ПСБ Драйв и обучение более чем по 12 направлениям ИТ в «Школе цифровых ролей». В периметре банка действует цифровая платформа «Содружество» — экосистема для карьеры, образования и нетворкинга в сфере финансовой безопасности.

