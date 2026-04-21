Жительница Черкесска перевела мошенникам более 1,6 млн рублей при покупке автомобиля

В Черкесске 32-летняя местная жительница стала жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль через интернет. Об этом сообщили в МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Как следует из материалов ведомства, в начале февраля 2026 года женщина нашла объявление о продаже автомобиля на одном из популярных сайтов. После этого она связалась с предполагаемым продавцом, который направил ей ссылку на сообщество в мессенджере, позиционировавшее себя как компания по доставке автомобилей.

В ходе переписки с «консультантом» потерпевшей была озвучена стоимость автомобиля с учетом таможенных платежей — 1,69 млн руб., при этом часть суммы предлагалось оплатить после доставки.

12 февраля, находясь в одном из банков Черкесска, женщина перевела 720 тыс. руб. Впоследствии с ней связался еще один участник схемы, представившийся «экспедитором», и сообщил о необходимости дополнительной оплаты из-за якобы допущенной ошибки в расчетах. На следующий день потерпевшая перевела еще 855,5 тыс. руб.

Согласно договоренности, автомобиль должен был быть доставлен в течение десяти дней, однако после истечения срока неизвестные перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 1,605 млн руб.

Валерий Климов