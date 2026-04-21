Екатеринбургские депутаты одобрили отчет об исполнении бюджета 2025 года

Депутаты Екатеринбургской городской думы утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2025 год. Директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Юлия Медведева представила документ, согласно которому доходы города составили 98,4 млрд руб., а расходы — 105,2 млрд руб.

Основная часть средств была направлена на социальную сферу, где расходы достигли 55,9% от общего объема. Традиционно наибольший удельный вес занимало образование — 45,4%, за ним следовали национальная экономика — 30,5%, жилищно-коммунальное хозяйство — 6,0%, социальная политика — 5,3% и физкультура со спортом — 2,7%.

В отчетном году финансирование осуществлялось в рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья». По итогам заседания депутаты приняли решение утвердить представленный отчет об исполнении бюджета.