Экс-замглавы администрации Ессентуков обвинили в злостном неисполнении решения суда

Бывшего заместителя главы администрации Ессентуков и главного специалиста отдела земельных отношений обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) и оказании содействия в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в 2024 году фигуранты, в нарушение вступившего в силу судебного решения, в установленные сроки не исполнили законные требования судебного пристава – исполнителя о предоставлении земельного участка заявительнице. Недвижимое имущество они предоставили в аренду другому лицу.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская